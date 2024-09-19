Причиной будущего увольнения Фонсеки может быть конфликт с Ибрагимовичем

Тренер и советник не поделили главенство над командой.

У главного тренера Милана Паулу Фонсеки конфликт со Златаном Ибрагимовичем, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что "россонери" могут уволить португальского специалиста, если тот провалит матч с Интером.

Как утверждает итальянская газета, отчасти причиной тому может стать конфликт главного тренера со Златаном Ибрагимовичем.

Издание приводит три примера, во-первых, Ибрагимович на одной из пресс-конференций практически опроверг слова Фонсеки о трансферных планах клуба.

Также дважды советник клуба собирал команду без главного тренера, проводил с ними консультации и общался касательно предстоящих матчей. Также, как утверждает издание, Златан говорил обращаться именно к нему, а не к тренеру, если что-то понадобится.

Все это чоень не понравилось Фонсеке, который обратился к руководству касательно такого поведения Ибрагимовича.

Ранее также сообщалось, что загребское Динамо уволили специалиста после поражения Баварии.

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