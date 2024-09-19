Динамо Загреб уволило тренера после погрома от Баварии в Лиге чемпионов

Динамо Загреб разгромно проиграло мюнхенской Баварии в первом туре основного этапа Лиги чемпионов (2:9).

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Это поражение стало роковым для главного тренера хорватов Сергея Якировича, которого официально уволили с должности наставника команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Сообщается, что первую команду будет возглавлять бывший член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято решение о новом долгосрочном тренерском решении.

Стоит отметить, Якирович начал работу с загребским Динамо в августе 2023 года. В прошлом сезоне завоевал с командой "золотой дубль", а ныне команда находится на третьем месте национального первенства.

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