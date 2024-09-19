Фонсека близок к отставке из Милана - матч против Интера решит судьбу экс-наставника Шахтера

Португальский специалист не прижился в Милане.

Португальский специалист Паулу Фонсека, в свое время работавший в Шахтере, может покинуть пост главного тренера Милана уже в ближайшее время. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

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По сообщению источника, руководство клуба недовольно результатами и атмосферой внутри команды.

Португалец покинет свой пост в случае проигрыша в следующем матче Серии А, где Милан встретится с Интером.

Напомним, Фонсека возглавил "россонери" в июне. После 4 матчей текущей кампании Серии А «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 5 очков.

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