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Звезды Милана показательно проигнорировали Фонсеку в матче с Лацио - португалец высказался по поводу эпизода

Леау и Эрнандес остались в стороне во время командного водопоя.
Сегодня, 12:13
Фонсека и Леау / Getty Images
Фонсека и Леау / Getty Images

Милан с трудом входит в сезон итальянской Серии А под руководством нового наставника. Пауло Фонсака, в свое время работавший в Шахтере, а ныне возглавляющий Милан, сумел набрать всего два очка в трех турах.

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"Россонери" проиграли Парме (2:1) и сыграли в ничью с Удинезе (2:2). На матч третьего тура против Лацио португалец совершил ротацию, не найдя места в составе главным звездам команды - Леау и Эрнандесу.

Однако и португалец, и француз вышли на поле на 70 минуте встречи, когда Милан проигрывал 2:1. А уже на 72 минуте встречи именно эти двое организовали взятие ворот. Точный удар на счету Леау, установивший окончательный счет во встрече (2:2).

Сразу после гола арбитр организовал "водопий". Здесь случился еще один показательный момент. Пока команда внимательно слушала Фонсеку, бунтовщики Тео и Леау остались на противоположной бровке и даже не думали подходить.

Эрнандес и Леау
Эрнандес и Леау / Источник: скриншот

"Мы не должны создавать проблему. Я даже не увидел, что они не подошли. Они вышли за 2 минуты до этого, поэтому остались там. Никаких проблем. Когда есть проблемы - я это признаю", - прокомментировал эпизод Фонсека.

Напомним, следующий матч Милан сыграет против Венеции. Игра запланирована на 15 сентября.

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