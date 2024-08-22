В Милане категорично ответили относительно будущего Леау

Генеральный директор Милана Джорджио Фурлани снял все вопросы касательно будущего Рафаэля Леау.

Напомним, португалец находится под постоянным вниманием ервопейских грандов, а в последнее время все чаще упоминают Барселону, которая готова сделать предложение.

Однако Фурлани заявил, что нападающий останется в Милане.

"Рафа Леау не покинет Милан этим летом. Переход в Барселону? Нет шансов. Ни за что. Он не покинет клуб. 100%.

Если Рафа попросит об уходе? Он не собирается просить об уходе из клуба. Думаю, мое послание вполне понятно, нет?", - приводит слова фунционера Фабрицио Романо.

Ранее также Ювентус представил бывшего защитника Милана.

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