iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Милане категорично ответили относительно будущего Леау

Португалец не покинет клуб.
Сегодня, 17:03
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Генеральный директор Милана Джорджио Фурлани снял все вопросы касательно будущего Рафаэля Леау.

Напомним, португалец находится под постоянным вниманием ервопейских грандов, а в последнее время все чаще упоминают Барселону, которая готова сделать предложение.

Однако Фурлани заявил, что нападающий останется в Милане.

"Рафа Леау не покинет Милан этим летом. Переход в Барселону? Нет шансов. Ни за что. Он не покинет клуб. 100%.

Если Рафа попросит об уходе? Он не собирается просить об уходе из клуба. Думаю, мое послание вполне понятно, нет?", - приводит слова фунционера Фабрицио Романо.

Ранее также Ювентус представил бывшего защитника Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафаэль леау

Статьи по теме

Звезда Милана готов начать переговоры с саудовским клубом Звезда Милана готов начать переговоры с саудовским клубом
"Я сам его запакую": президент Милана назвал сумму, за которую клуб отпустит Леау "Я сам его запакую": президент Милана назвал сумму, за которую клуб отпустит Леау
Клуб Неймара собирается предложить Милану трехзначную сумму за Леау Клуб Неймара собирается предложить Милану трехзначную сумму за Леау
Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде
Бокс18:22
Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола
Европа17:45
Экс-звезда Реала вернется в Ла Лигу свободным агентом
Лига Чемпионов17:44
"Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом
Украина17:20
Кубок Украины: ЮКСА разгромила Кудровку, Металлист 1925 сыграет с Вересом
Европа17:03
В Милане категорично ответили относительно будущего Леау
Европа16:57
"В футболе такое бывает": Алонсо - о капитане Байера, который хотел перейти в Баварию
Формула 116:41
Марко: Лоусон точно будет в одном из болидов Ред Булл в 2025 году
Европа16:20
Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса
Европа15:55
Арсенал вернулся в гонку за Осимхеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK