Защитник Милана присоединился к Ювентусу

Клубы заключили арендную сделку с возможным выкупом контракта игрока по окончанию нынешнего сезона.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Милана Пьера Калюлю.

Французский центрбек присоединился к "старой синьоре" на правах годичной аренды за 3 миллиона евро. В новой команде он будет выступать под 15-м номером.

В конце сезона у туринского коллектива будет возможность выкупить контракт 24-летнего игрока за 14 миллионов. В случае продажи "россонери" смогут рассчитывать на еще 3 миллиона в виде бонусов.

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Милан приобрел Калюлю у Лиона летом 2020 года за 1,39 миллиона. За четыре года он провел в составе "дьяволов" 112 матчей, в которых отличился тремя голами и тремя ассистами.

В сезоне-2021/22 он помог клубу стать чемпионом Италии, прервав тем самым 11-летний перерыв.

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