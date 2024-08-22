Игрок Ювентуса готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Барселону
Федерико Кьеза может перебраться в стан каталонцев.
Игрок Ювенутса Федерико Кьеза, вероятнее всего, сменит клубную прописку.
Как сообщает Sport, итальянский вингер желает перейти в Барселону. Ради этого игрок даже пойдет на снижение зарплаты.
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Вместо 5 миллионов евро, что Кьеза зарабатывает в Ювентусе он может получать 4.5 миллионов евро, если согласует трехлетний контракт с «сине-гранатовыми».
"Бьянконер" не против отпустить своего игрока. Федерико не входит в планы Тьяго Мотты, поэтому, его могут отпустить только за 15 миллионов евро.
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