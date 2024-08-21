Фабрегас подпишет в свою команду легенду Барселоны

Экс-футболист Барселоны Сержи Роберто нашел себе новый клуб.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, испанец перейдет в итальянский Комо. Трансфер состоится на правах свободного агента.

32-летний правый защитник подпишет с коллективом Сеска Фабрегаса контракт на год. Соглашение будет автоматически продлено еще на год, если Комо останется в Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что Комо подпишет воспитанника Реала.

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