iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фабрегас подпишет в свою команду легенду Барселоны

Сержи Роберто станет игроком Комо.
Вчера, 21:46
Сержи Роберто
Сержи Роберто

Экс-футболист Барселоны Сержи Роберто нашел себе новый клуб.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, испанец перейдет в итальянский Комо. Трансфер состоится на правах свободного агента.

32-летний правый защитник подпишет с коллективом Сеска Фабрегаса контракт на год. Соглашение будет автоматически продлено еще на год, если Комо останется в Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что Комо подпишет воспитанника Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Сеск Фабрегас Комо

Статьи по теме

Барселона попытается подписать вингера из Серии А Барселона попытается подписать вингера из Серии А
Барселона пытается подписать новый контракт с Nike Барселона пытается подписать новый контракт с Nike
Нидерландский топ-клуб нацелился на защитника Барселоны Нидерландский топ-клуб нацелился на защитника Барселоны
Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, поединок Динамо и матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина00:10
Динамо Киев: "Бело-синие" проиграли Зальцбургу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Динамо обидно проиграло РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации
Европа23:50
"Он похож на меня": Платини рассказал, кого считает лучшим игроком мира
Европа23:35
Одноклубник Зинченко перейдет в аутсайдера АПЛ
Лига Чемпионов23:22
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Европа23:09
Атлетико усилится одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов
Лига Чемпионов23:00
Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Европа22:53
Барселона попытается подписать вингера из Серии А
Европа22:31
Дочь легенды Реала будет выступать за женский состав клуба
Еврокубки22:30
Днепр проведет оба матча квалификации Кубка Европы на площадке соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK