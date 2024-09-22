iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал может провести следующий матч Ла Лиги без двух ключевых игроков

Беллингем и Карвахаль получили небольшие повреждения.
Сегодня, 16:34
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Мадридский Реал может остаться без двух игроков на следующий матч Ла Лиги, пишет Хорхе Пикон.

По информации журналиста, Джуд Беллингем снова получил небольшое повреждение.

Звездный хавбек испытывает дискомфорт, а потому может пропустить матч против Алавеса, который состоится во вторник, 24 сентября.

Также в матче может отстутствовать Дани Карвахаль, который получил сильный удар во время предыдущей игры.

Ранее также сообщалось, что Реал ищет нового центрального защитника.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал включился в гонку за молодого защитника Валенсии Реал включился в гонку за молодого защитника Валенсии
Реал вчистую разгромил Эспаньол, но забить голы смог лишь во втором тайме Реал вчистую разгромил Эспаньол, но забить голы смог лишь во втором тайме
Реал значительно повысил Беллингему и Винисиусу зарплату, чтобы избежать конфликта с Мбаппе Реал значительно повысил Беллингему и Винисиусу зарплату, чтобы избежать конфликта с Мбаппе
Эндрик - самый молодой автор гола Реала в рамках Лиги чемпионов Эндрик - самый молодой автор гола Реала в рамках Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:10
NaVi играют с Eternal Fire: онлайн-трансляция гранд-финала ESL Pro League Season 20
Киберспорт18:08
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция гранд-финала Eternal Fire - NaVi
Киберспорт18:07
ESL Pro League Season 20: NaVi играют с Eternal Fire в гранд-финале
Теннис18:02
Кубок Лэйвера-2024: Мир побеждает Европу 11:7 за два матча до конца
Украина18:01
Экс-игрок сборной Украины, тесть которого погиб на войне с РФ, обратился к Тимощуку
Европа17:59
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ман Сити
17:58
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала
17:53
ЧМ-2024 по футзалу: Португалия обыграла Марокко, Панама разбила Таджикистан, определяются пары 1/8 финала
Формула 117:48
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Футбол17:42
Роналду появится в новой части легендарного файтинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK