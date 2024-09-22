Реал может провести следующий матч Ла Лиги без двух ключевых игроков
Беллингем и Карвахаль получили небольшие повреждения.
Мадридский Реал может остаться без двух игроков на следующий матч Ла Лиги, пишет Хорхе Пикон.
По информации журналиста, Джуд Беллингем снова получил небольшое повреждение.
Звездный хавбек испытывает дискомфорт, а потому может пропустить матч против Алавеса, который состоится во вторник, 24 сентября.
Также в матче может отстутствовать Дани Карвахаль, который получил сильный удар во время предыдущей игры.
Ранее также сообщалось, что Реал ищет нового центрального защитника.
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