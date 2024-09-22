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Реал включился в гонку за молодого защитника Валенсии

Ярек Гасиоровски обойдется мадридцам в копеечку.
Сегодня, 10:59
Ярек Гасиоровски / Getty Images
Ярек Гасиоровски / Getty Images

Мадридский Реал уже начинает определяться с трансферными планами на будущее окно, пишет 90Min.

Приоритетом клуба является центральный защитник, так как после того, как мадридцы упустили Лени Йоро, в центре защиты ощущается острая нехватка игроков.

На текущий момент слухи связывают с Реалом двоих игроков - Габриэля Мангальяеса из Арсенала и Ярека Гасиоровски из Валенсии.

Оба трансфера обойдутся "сливочным" в солидные суммы. Лондонцы в ближайшее время должны подписать новый контракт с Габриэлем, который очень высоко ценится Артетой.

Что же касается 19-летнего поляка, то его отступные уже составляют 45 млн евро, а в будущем только будут расти. Также на игрока претендуют Атлетико, Интер и Ред Булл Зальцбург.

К тому же, между Реалом и Валенсией довольно натянутые отношения, последним трансфером между этими клубами был переход Рауля Альбиола в 2009 году.

Напомним, накануне Реал уверенно разобрался с Эспаньолом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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