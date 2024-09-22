Лацио проиграло Фиорентине в матче с двумя пенальти накануне игры с Динамо

В рамках 5-го тура Серии А Лацио встретилось с Фиорентиной.

"Орлы" первыми забили в конце первого тайма. Марио Гила отличился с передачи Нуну Тавареша.

Во втором тайме, впрочем, римлянам очень не повезло, ведь в их ворота было назначено сразу два пенальти.

Первый 11-метровый был назначен на старте второй 45-минутки. К отметке подошел Альберт Гудмундссон и реализовал «приговор».

Второй пенальти поставили за минуту до начала компенсированного времени. Его снова пробил Гудмундссон и снова реализовал.

Таким образом, Лацио проиграло из-за двух назначенных в их ворота 11-метровых удара.

Напомним, уже 25 сентября коллектив Марко Барони сыграет против киевского Динамо на Стадио Олимпико.

Лацио -- Фиорентина 1:2

Голы: Гила, 41, Гудмундссон (пен), 49, (пен), 90

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