Манчестер Юнайтед хочет арендовать голкипера Кристал Пэлас после потери Дубравки

Некогда один из самых перспективных вратарей Англии может завершить сезон в составе манкунианцев.

Несколькими днями ранее Ньюкасл досрочно завершил аренду Мартина Дубравки, который должен был отыграть весь нынешний сезон в Манчестер Юнайтед.

В связи с потерей второй опции в воротах манкунианцы намерены заполнить образовавшуюся пустоту новой сделкой.

По информации Daily Mail, Юнайтед начал переговоры с Кристал Пэлас по возможной аренде Джека Батленда.

29-летний Батленд вчистую проигрывает конкуренцию 35-летнему Висенте Гуаите, ни разу не появившись на поле в этом сезоне.

Раньше англичанин был одним из самых перспективных вратарей Туманного Альбиона. В 2012 году в возрасте 19 лет он отправился на поля Украины и Польши, чтобы в составе сборной Англии сыграть на чемпионате Европы.