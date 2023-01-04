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Манчестер Юнайтед хочет арендовать голкипера Кристал Пэлас после потери Дубравки

Некогда один из самых перспективных вратарей Англии может завершить сезон в составе манкунианцев.
Сегодня, 13:14
Джек Батленд / Getty Images
Джек Батленд / Getty Images

Несколькими днями ранее Ньюкасл досрочно завершил аренду Мартина Дубравки, который должен был отыграть весь нынешний сезон в Манчестер Юнайтед.

В связи с потерей второй опции в воротах манкунианцы намерены заполнить образовавшуюся пустоту новой сделкой.

По информации Daily Mail, Юнайтед начал переговоры с Кристал Пэлас по возможной аренде Джека Батленда.

29-летний Батленд вчистую проигрывает конкуренцию 35-летнему Висенте Гуаите, ни разу не появившись на поле в этом сезоне.

Раньше англичанин был одним из самых перспективных вратарей Туманного Альбиона. В 2012 году в возрасте 19 лет он отправился на поля Украины и Польши, чтобы в составе сборной Англии сыграть на чемпионате Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристал Пэлас

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