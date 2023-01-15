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Звонок Поттера убедил Мудрика перейти в Челси вместо Арсенала

Украинец продолжит карьеру в стане "синих".
Сегодня, 10:51
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Шахтера Михаил Мудрик уже проходит медосмотр перед переходом в Челси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Важную роль в переходе украинца в стан лондонского клуба сыграл тренер Грэм Поттер. Несколько дней назад он позвонил футболисту, чтобы рассказать о проекте Челси. Именно английский специалист убедил футболиста отказаться от трансфера в Арсенал.

Напомним, контракт Мудрика с Челси будет рассчитан до июня 2030 года. Сумма трансфера вместе с бонусами составит 100 млн евро.

В этом сезоне футболит провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 12 ассистов.

Ранее Луческу сравнил Мудрика со звездным футболистом ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси шахтер Михаил Мудрик

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