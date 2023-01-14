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Луческу сравнил Мудрика со звездным футболистом ПСЖ

Весьма щедро со стороны румынского специалиста.
Вчера, 21:59
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу, комментируя возможный переход Михаила Мудрика, допустил весьма лестное для футболиста сравнение.

Румынский специалист давал интервью журанлисту Эмануэлю Рошу, в котором дал комментарий по поводу игрока Шахтера Михаила Мудрика. 77-летний тренер сравнил украинца с Киллианом Мбаппе.

"Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению", – цитирует румынского тренера журналист.

Напомним, 14 января Челси вмешался в переговоры Шахтера и Арсенала, предложив за украинского вингера требуемые 100 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу Михаил Мудрик

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