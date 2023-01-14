Луческу сравнил Мудрика со звездным футболистом ПСЖ
Весьма щедро со стороны румынского специалиста.
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу, комментируя возможный переход Михаила Мудрика, допустил весьма лестное для футболиста сравнение.
Румынский специалист давал интервью журанлисту Эмануэлю Рошу, в котором дал комментарий по поводу игрока Шахтера Михаила Мудрика. 77-летний тренер сравнил украинца с Киллианом Мбаппе.
"Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению", – цитирует румынского тренера журналист.
Напомним, 14 января Челси вмешался в переговоры Шахтера и Арсенала, предложив за украинского вингера требуемые 100 млн евро.