Челси договорился с Шахтером о трансфере Мудрика

Сага Михаила Мудрика, судя по всему, начинает приобретать неожиданное завершение.

Как сообщает Давид Орнштейн, Челси договорился с Шахтером о трансфере. Стороны сошлись на сумме в 100 млн евро вместе с бонусами.

Журналист отмечает, что футболист вылетел в Лондон из Турции для прохождения медосмотра. Контракт будет подписан на 7 лет.

