Стало известно сколько Челси предлагает Мудрику

"Синие" готовы платить украинцу больше денег в сравнении с Арсеналом.

Инсайдер Николо Скира поделился деталями о саге Михаила Мудрика.

По сообщениям Скиры, Челси готов предложить украинцу лучшие условия в сравнении с Арсеналом."Синие" готовы платить Мудрику 7.5 млн евро в год в то время, как "канониры" лишь 5.5 млн евро.

Также итальянец отмечает, что ни один из клубов не удовлетворяет полностью аппетиты Шахтера. "Горняки" хотят 110 млн в европейской валюте. Челси готов заплатить 100 млн евро, а Арсенал 90 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Челси вылетело в Польшу для переговоров с представителями донецкого клуба.