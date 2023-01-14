Стало известно сколько Челси предлагает Мудрику
"Синие" готовы платить украинцу больше денег в сравнении с Арсеналом.
Инсайдер Николо Скира поделился деталями о саге Михаила Мудрика.
По сообщениям Скиры, Челси готов предложить украинцу лучшие условия в сравнении с Арсеналом."Синие" готовы платить Мудрику 7.5 млн евро в год в то время, как "канониры" лишь 5.5 млн евро.
Также итальянец отмечает, что ни один из клубов не удовлетворяет полностью аппетиты Шахтера. "Горняки" хотят 110 млн в европейской валюте. Челси готов заплатить 100 млн евро, а Арсенал 90 млн евро.
💎 Mykhaylo #Mudryk’s deal— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 14, 2023
🧡 #Shakhtar’s request: €110M
🔵 #Chelsea’s bid: €100M (80+20)
🔴 #Arsenal’s bid: €90M (70+20)
Salary: #CFC offer €7,5M/year
#AFC offer €5;5M/year #transfers
Напомним, ранее сообщалось, что руководство Челси вылетело в Польшу для переговоров с представителями донецкого клуба.