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Неожиданный поворот: Челси готов перехватить Мудрика у Арсенала в последний момент

"Синие" удовлетворяют финансовые запросы Шахтера, но решение за игроком.
Сегодня, 18:33
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Лондонский Челси намерен взорвать трансферный рынок, перехватив Мудрика у Арсенала.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" подали официальное предложение, которое близится к 100 млн евро.

Руководство лондонцев вылетело в Польшу для переговоров с боссами "горняков".

Романо отмечает, что Арсенал всегда был лидером гонки за украинского вингера. Также заявляется, что последнее слово за игроком.

Напомним, ранее Мудрик был признан лучшим футболистом Шахтера в 2022 году.


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