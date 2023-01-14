Мудрик назван лучшим игроком Шахтера в 2022 году
Донецкий Шахтер у себя в Twitter продолжает подогревать интерес к возможному трансферу Михаила Мудрика в лондонский Арсенал.
Сначала утром, 14 января, аккаунт "горняков" намекнул на нечто важное, о чем будет объявлено в ближайшее время. Этим "нечто важным" оказалось расписание товарищеских матчей.
Затем "оранжево-черные" заявили, что подписчиков ждет еще что-то интересное. В комментариях, помимо язвительных шуток про "освободите Мудрика", некоторые ожидали новость про трансфер украинца.
Однако, на самом деле, было объявлено, что Михаил стал лучшим игроком Шахтера в 2022 году.
🧡 #Shakhtar Player of the Year in 2022! 🔝— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
🏆 Mykhailo Mudryk’s award ⚒ pic.twitter.com/sKKmi418wy
Ранее стало известно, что Арсенал сделал Шахтеру улучшенное предложение по Мудрику, которое приблизило стороны к согласованию сделки.