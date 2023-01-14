Мудрик назван лучшим игроком Шахтера в 2022 году

Не та новость, которую ждут футбольные фанаты.

Донецкий Шахтер у себя в Twitter продолжает подогревать интерес к возможному трансферу Михаила Мудрика в лондонский Арсенал.

Сначала утром, 14 января, аккаунт "горняков" намекнул на нечто важное, о чем будет объявлено в ближайшее время. Этим "нечто важным" оказалось расписание товарищеских матчей.

Затем "оранжево-черные" заявили, что подписчиков ждет еще что-то интересное. В комментариях, помимо язвительных шуток про "освободите Мудрика", некоторые ожидали новость про трансфер украинца.

Однако, на самом деле, было объявлено, что Михаил стал лучшим игроком Шахтера в 2022 году.

🧡 #Shakhtar Player of the Year in 2022! 🔝



🏆 Mykhailo Mudryk’s award ⚒ pic.twitter.com/sKKmi418wy — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

Ранее стало известно, что Арсенал сделал Шахтеру улучшенное предложение по Мудрику, которое приблизило стороны к согласованию сделки.