Еще одна попытка: Арсенал сделал улучшенное предложение Шахтеру по Мудрику

Сагу о трансфере Михаила Мудрика уже можно ставить в один ряд с аналогичными сагами об Андрее Ярмоленко и Евгении Коноплянке.

Лондонский Арсенал последние несколько месяцев активно пытается приобрести 22-летнего вингера у донецкого Шахтера, но украинский клуб продолжает настаивать на своем - 100 миллионов евро и он ваш.

По информации Фабрицио Романо, совсем недавно "канониры" отправили "горнякам" новое улучшенное предложение. Сообщается, что оно составило 70 миллионов + бонусы - предложение приблизило стороны к осуществлению трансфера, но не сделало огромного прорыва - клубы продолжают переговоры.

При этом отмечается, что Челси, который намеревался перехватить Мудрика, не сделал ни одного предложения.

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Напомним, что Шахтер отверг последнюю ставку Арсенала в размере 55 миллионов + 15 миллионов в качестве бонусов.

А пока стороны еще не согласовали трансфер, Михаил Мудрик вместе с остальными игроками "оранжево-черных" отправился на зимние сборы в Турцию.