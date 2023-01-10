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Мудрик отправился с Шахтером на сборы в Турцию

Несмотря на возможный трансфер в Арсенал, вингер начал подготовку к весенней части Украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 20:20
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк

Украинские команды постепенно отправляются на зимние тренировочные сборы перед второй частью чемпионата.

На сбор в Турцию во вторник, 10 января, прибыл донецкий Шахтер. В распоряжении Игоря Йовичевича оказался 31 футболист, в том числе Михаил Мудрик, который близок к трансферу в Арсенал.

Стоит отметить, что в турецкий Белек также прибыл Андрей Борячук, который проводил первую часть сезона в харьковском Металлисте-1925 на правах аренды.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, Георгий Гочолейшвили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Андрей Борячук.

Ранее стали известны условия контракта, который лондонский Арсенал предложил Михаилу Мудрику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк Михаил Мудрик

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