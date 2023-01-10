Мудрик в шаге от трансфера в Арсенал

Украинский вингер Михаил Мудрик стал еще ближе к переходу в лондонский Арсенал.

Как сообщает итальянец Николо Скира, украинец находится в шаге от своего трансфера.

Журналист рассказал об условиях контракта, который предложили Мудрику. Игрок подпишет соглашение на 5 лет с зарплатой 5.5 млн евро в год.

Cумма трансфера не уточняется. Ранее сообщалось, что Шахтер оценивает своего таланта выше чем Антони, который перешел в МЮ за 100 млн евро.

В этом сезоне футболист провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 12 ассистов.