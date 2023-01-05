Николини: Оцениваем Мудрика даже выше Антони из Манчестер Юнайтед

"Горняки" в очередной раз дали понять, сколько они хотят получить за своего игрока.

Дарио Срна отправился в Лондон, чтобы на Стэмфорд Бридж понаблюдать за матчем Челси - Манчестер Сити, а также провести переговоры с "синими" по трансферу Михаила Мудрика.

В то же самое время его ассистент Карло Николини в интервью для итальянского издания Calcio Napoli 24 заявил, что Шахтер на самом деле не нуждается в продаже игроков. С этим и связана возросшая цена на украинского вингера.

"Учитывая, что у нас нет потребности в трансферах, мы в свое время сказали, что оцениваем Мудрика выше некоторых других игроков данного профиля, даже таких, как Антони. Это ориентир", - сказал Николини.

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Он также указал на проблему итальянских клубов, которые не в состоянии тягаться с англичанами в плане трансферных предложений

"Проблема в том, что итальянские клубы не используют возможности, как Милан с Энцо Фернандесом, стоимость которого сейчас превышает 100 миллионов. Когда вы в нужный момент находите игрока, вы должны забрать его, иначе со временем цена изменится".

Напомним, что ранее Михаил Мудрик лайкнул пост фанатов Арсенала, призывающих Шахтер освободить его из заключения.