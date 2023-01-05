Арсенал не собирается ввязываться в гонку предложений с Челси по Мудрику

"Канониры" считают, что сделали и так очень щедрое предложение.

Несколько дней назад в борьбу за Михаила Мудрика запрыгнул лондонский Челси, который намерен перебить любое предложение Арсенала.

По информации журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, у "канониров" запланировано больше прямых переговоров с донецким Шахтером по трансферу 22-летнего вингера.

Несмотря на то, что у директора по футболу "горняков" Дарио Срна запланирована встреча с представителями Челси на Стэмфорд Бридж, мнение самого футболиста не изменилось - он по-прежнему хочет только в команду Микеля Артеты.

Последнее предложение Арсенала было меньше 70 миллионов евро, которое, по мнению Шахтера, не имело достаточно большую гарантированную сумму.

Перед следующим предложением "канониры" хотят обсудить структуру выплаты, так как украинцы ведут "жесткие переговоры", используя интерес Челси в качестве давления на англичан.

Согласно с источником, Арсенал никогда в идеале не хотел предлагать больше 70-75 миллионов. Лидеры АПЛ также пытаются давить на "оранжево-черных" тем фактом, что прошлым летом дончане не отпустили Мудрика за 30 миллионов в Эвертон, желая получить 45 миллионов, в то время как Арсенал уже дает в два раза больше, чем "ириски".

Конкуренция со стороны Челси не беспокоит Арсенал. Если "синие" сделают значительно более высокое предложение, "канониры" не станут ввязываться с ними в денежные войны - они просто прекратят переговоры.

Арсенал считает, что сделка по Мудрику находится под его контролем. Также важно отметить, что никто не ждет, Челси "выбросит" на стол переговоров требуемые Шахтером 100 миллионов. А потому Арсенал придерживается свой оценки стоимости трансфера.

Сообщается, что не стоит делать поспешных выводов о каком-либо шаге Челси до того, как Арсенал продолжит разговоры с Шахтером, так как это очень нетипичные переговоры.

Челси умеет работать в лоб и выкладывать карты на стол. И в интересах Шахтера быть замеченным на Стэмфорд Бридж. Но Арсенал просто сосредоточен на сделке, не отвлекаясь на своих соседей.