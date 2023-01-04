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Челси намерен перебить любое предложение Арсенала по Мудрику

Красный или синий?
Сегодня, 14:51
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси дал понять своим соседям и Шахтеру, что готов дать за Михаила Мудрика больше, чем предложит Арсенал, сообщает Independent.

Трансферная эпопея украинского вингера продолжается. Шахтер уже отправил в Лондон Дарио Срну, чтобы тот лично договорился с одним из местных клубов.

Также из-за активности Челси донецкий клуб поставил Арсеналу ультиматум - 88 млн фунтов и не меньше, хотя последнее предложение "канониров" равнялось лишь 65 млн.

Но, несмотря на то, что сам Михаил хотел бы перебраться в Арсенал, в Челси уверены, что они смогут закрыть это соглашение. Лондонцы намерены любой ценой получить украинца и готовы платить больше, чем "канониры", сколько бы те не предложили.

Да еще Шахтер не очень интересуется желаниями своего игрока и пытается получить максимальную прибыль от этого соглашения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон Михаил Мудрик

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