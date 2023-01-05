iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"В золотой клетке": Мудрик лайкнул мем, где он изображен за решеткой

Украинский вингер не доволен тем, как идут переговоры по его потенциальному трансферу.
Сегодня, 13:55
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Переговоры между Арсеналом и Шахтером о потенциальном трансфере Михаила Мудрика продвигаются с трудом.

Фанаты "канониров" начинают выражать недовольство происходящим. На одном из болельщецких аккаунтов появился мем, где украинец находится за решеткой.

Судя по всему, украинский вингер также хотел бы, чтобы процесс его ухода из Шахтера ускорился. Мудрик поставил лайк под тем самым фото в Instagram.

Напомним, что ранее на Мудрика появился еще один претендент. Им стал один из принципиальных соперников Арсенала - лондонский Челси.


Статьи по теме

Клопп оценил шансы на то, чтобы стать тренером сборной Германии Клопп оценил шансы на то, чтобы стать тренером сборной Германии
Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023 Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023
Эвертон Миколенко может арендовать экс-форварда Ливерпуля Эвертон Миколенко может арендовать экс-форварда Ливерпуля
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа15:17
Клопп оценил шансы на то, чтобы стать тренером сборной Германии
Европа14:55
Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023
Европа14:40
Эвертон Миколенко может арендовать экс-форварда Ливерпуля
Другие страны14:40
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
Европа14:16
Наполи в шаге от подписания звезды ЧМ-2022
Биатлон14:15
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа13:55
"В золотой клетке": Мудрик лайкнул мем, где он изображен за решеткой
НБА13:45
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Невероятное попадание Саддика Бея под сирену
Европа13:22
Холанд и Каземиро претендуют на звание игрока месяца в АПЛ
Биатлон13:20
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK