"В золотой клетке": Мудрик лайкнул мем, где он изображен за решеткой

Украинский вингер не доволен тем, как идут переговоры по его потенциальному трансферу.

Переговоры между Арсеналом и Шахтером о потенциальном трансфере Михаила Мудрика продвигаются с трудом.

Фанаты "канониров" начинают выражать недовольство происходящим. На одном из болельщецких аккаунтов появился мем, где украинец находится за решеткой.

Судя по всему, украинский вингер также хотел бы, чтобы процесс его ухода из Шахтера ускорился. Мудрик поставил лайк под тем самым фото в Instagram.

Напомним, что ранее на Мудрика появился еще один претендент. Им стал один из принципиальных соперников Арсенала - лондонский Челси.