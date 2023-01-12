Ракицкий пополнит ряды Шахтера

Спустя четыре года центрбек вернется в родную команду.

Вынужденно начав заниматься возвращением украинских футболистов в родной чемпионат прошлым летом, донецкий Шахтер намерен продолжить свою деятельность этой зимой.

Теперь же "горняки" готовятся провернуть самое громкое возвращение всего года.

По информации terrikon.com, дончане вскоре подпишут контракт с Ярославом Ракицким. Сообщается, что стороны уже согласовали условия личного контракта и в ближайшее время 33-летний защитник присоединится к команде на сборах в Турции.

После того, как 24 февраля 2022 года россия вторглась на территорию Украины, начав захватническую войну, Ракицкий разорвал контракт с питерским Зенитом, покинув расположение клуба и территорию страны-террориста.

Читай также: Мудрик отправился с Шахтером на сборы в Турцию

Весной Ярослав присоединился к Шахтеру, где поддерживал физическую форму. Он также принял участие в нескольких благотворительных матчах "оранжево-черных".

Напомним, что Ярослав Ракицкий является воспитанником Шахтера. В составе дончан он выступал с 2009 по 2019 года: 326 матчей, 14 голов, 31 результативная передача.