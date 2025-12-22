iSport.ua
Русский Українська

"Немного поиздевался над ним": Джошуа - о бое с Полом

Поддержал критику в своей адрес.
Сегодня, 14:59       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Энтони Джошуа, который отправил в нокаут Джейка Пола в шестом раунде, для издания talkSPORT Boxing раскритиковал себя.

Британский боксер заявил, что если бы он был на месте тренера бойца, который провёл шесть раундов с Джейком Полом, то отправил бы его в спортзал.

"Боец, который провёл шесть раундов с Джейком Полом… Завтра же отправил бы его в спортзал, немного поиздевался над ним и сразу вернулся бы к работе.

Подумал бы: „Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошёл с ума?“ Но я не могу вернуться в прошлое. Надо отдать Джейку должное, он хорошо справился", — сказал экс-чемпион мира в супертяжёлом весе.

Также Джошуаназвал соперников для Пола после победы над ним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

"Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок "Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним
Промоутер Джошуа раскрыл его ближайшие планы, вспомнив бой с Фьюри Промоутер Джошуа раскрыл его ближайшие планы, вспомнив бой с Фьюри
"Пришлось его ломать и гоняться": Паркер оценил победу Джошуа над Полом "Пришлось его ломать и гоняться": Паркер оценил победу Джошуа над Полом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Бокс16:58
"Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок
Европа16:32
Рома собирается вернуть в Серию А нападающего Атлетико
Бокс15:59
"Сначала Итаума, затем Усик": Околи высказался о планах на следующий год
ЧМ-202615:30
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
Бокс14:59
"Немного поиздевался над ним": Джошуа - о бое с Полом
Европа14:55
Турецкий клуб следит за защитником Динамо
НБА14:39
Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка
Европа14:16
Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Другие страны14:14
Кубок африканских наций-2025: Мали сыграет с Замбией, ЮАР - с Анголой, а Египет - с Зимбабве
Теннис13:47
Стали известны обладатели wild card на Australian Open-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK