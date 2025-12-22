"Немного поиздевался над ним": Джошуа - о бое с Полом

Энтони Джошуа, который отправил в нокаут Джейка Пола в шестом раунде, для издания talkSPORT Boxing раскритиковал себя.

Британский боксер заявил, что если бы он был на месте тренера бойца, который провёл шесть раундов с Джейком Полом, то отправил бы его в спортзал.

"Боец, который провёл шесть раундов с Джейком Полом… Завтра же отправил бы его в спортзал, немного поиздевался над ним и сразу вернулся бы к работе.

Подумал бы: „Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошёл с ума?“ Но я не могу вернуться в прошлое. Надо отдать Джейку должное, он хорошо справился", — сказал экс-чемпион мира в супертяжёлом весе.

Также Джошуаназвал соперников для Пола после победы над ним.

