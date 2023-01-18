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Место для Цыганкова освободилось: Жирона отпустила своего хавбека в аренду

Рамон Терратс проведет остаток сезона в дубле Вильярреала.
Сегодня, 16:06
Рамон Терратс
Рамон Терратс

Жирона отпустила в аренду испанского хавбека Рамона Терратса.

Как сообщает пресс-служба клуба, Терратс будет выступать за дубль Вильярреала на правах аренды. В договор включена опция выкупа.

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Терратс провел 8 матчей в чемпионате Испании за Жирону в этом сезоне. Вторая команда Вильярреала выступает в третьем по силе испанском дивизионе.

Напомним, что ранее каталонцы не могли зарегистрировать Виктора Цыганкова из-за отсутствия места в заявке.


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