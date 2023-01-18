Жирона пока не может заявить Цыганкова

Испанскому клубу придется убрать одного из команды.

Во вторник, 17 января, Жирона официально объявила о подписании Виктора Цыганкова из киевского Динамо.

Украинец должен был перейти в каталонский клуб летом на правах свободного агента, однако клубы решили заключить сделку сейчас.

Как сообщает Ara, испанский клуб пока не может заявить Виктора в качестве игрока команды.

Руководство команды рассматривают варианты над тем, кого можно продать. В этот список входят: полузащитники Рамон Террац, Саму Сайз и нападающий Ману Вальехо.

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Отметим, что стороны заключили контракт до лета 2027 года.

Напомним, в основном составе Динамо Цыганков заиграл в далеком 2016 году и в очень юном возрасте стал вице-капитаном команды. Сейчас на его счету 94 гола за киевлян, в более чем 230 матчах.

Ранее стало известно, сколько Жирона заплатила за Цыганкова.