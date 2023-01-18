iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона пока не может заявить Цыганкова

Испанскому клубу придется убрать одного из команды.
Сегодня, 10:10
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Во вторник, 17 января, Жирона официально объявила о подписании Виктора Цыганкова из киевского Динамо.

Украинец должен был перейти в каталонский клуб летом на правах свободного агента, однако клубы решили заключить сделку сейчас.

Как сообщает Ara, испанский клуб пока не может заявить Виктора в качестве игрока команды.

Руководство команды рассматривают варианты над тем, кого можно продать. В этот список входят: полузащитники Рамон Террац, Саму Сайз и нападающий Ману Вальехо.

Читай также: "Видел несколько иначе, но есть так, как есть": Цыганков оценил свой переход из Динамо в Жирону

Отметим, что стороны заключили контракт до лета 2027 года.

Напомним, в основном составе Динамо Цыганков заиграл в далеком 2016 году и в очень юном возрасте стал вице-капитаном команды. Сейчас на его счету 94 гола за киевлян, в более чем 230 матчах.

Ранее стало известно, сколько Жирона заплатила за Цыганкова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

Статьи по теме

"Видел несколько иначе, но есть так, как есть": Цыганков оценил свой переход из Динамо в Жирону "Видел несколько иначе, но есть так, как есть": Цыганков оценил свой переход из Динамо в Жирону
Один ушел за 100 млн евро, а другой - вынужденно сбегает: Параллельные реальности Шахтера и Динамо Один ушел за 100 млн евро, а другой - вынужденно сбегает: Параллельные реальности Шахтера и Динамо
Улыбки и теплые объятия: Цыганков прибыл на клубную базу Жироны Улыбки и теплые объятия: Цыганков прибыл на клубную базу Жироны
Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны
Помочь журналистам

Видео

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Другие11:17
Украинцы завоевали медаль в лыжном двоеборье в рамках Универсиады
Теннис11:02
Australian Open-2023: Калинина впервые пробилась в третий круг, Байндль идет дальше
НБА10:52
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: блок-шот Ричардсона возглавил рейтинг
Европа10:51
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
Европа10:34
Фанат, ударивший голкипера Арсенал, предстанет перед судом
Европа10:22
Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре
Европа10:10
Жирона пока не может заявить Цыганкова
Европа09:54
Николини: Шахтер будет сожалеть о трансфере Мудрика в Челси
Теннис09:45
Australian Open-2023 (WTA): Векич и Дэвис прошли дальше
ММА09:23
Новый способ возвращения долга: Топового бойца UFC попросили выбить плату за жилье у соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK