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Стало известно, сколько Жирона заплатила за Цыганкова

Украинец подписал долгосрочный контракт с клубом.
Сегодня, 14:13
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков официально перебрался в испанскую Жирону из киевского Динамо.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, Жирона заплатила за 25-летнего игрока 5 миллионов евро. Также по договору Динамо получит 50% от суммы от следующей продажи игрока.

Отметим, что стороны подписали контракт до лета 2027 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец в Жироне будет получать больше чем в Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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