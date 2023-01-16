Стала известна потенциальная зарплата Цыганкова в Жироне

Вингер сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков, вероятно, продолжит карьеру в Испании.

Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний футболист будет получать в испанской Жироне зарплату больше, чем сейчас у него в Динамо.

Отмечается, что в испанском клубе Виктор будет получать меньше, нежели мог бы получать в бельгийских клубах Брюгге или Андерлехте, которые интересовались Цыганковым.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Луческу сравнил Мудрика со звездным футболистом ПСЖ.