iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Видел несколько иначе, но есть так, как есть": Цыганков оценил свой переход из Динамо в Жирону

Игрок тепло попрощался с киевским клубом и поблагодарил болельщиков и украинских воинов.
Сегодня, 20:12
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Виктор Цыганков прокомментировал свой переход из киевского клуба в испанскую Жирону.

Прощальное послание украинский футболист выложил у себя в Instagram.

"Всем привет. Я надеюсь, у вас и у ваших семей все хорошо, что вы в безопасности и что ничего не угрожает вашей жизни. Настал момент, когда я прощаюсь с клубом Динамо Киев. Конечно, я видел это несколько иначе. Но есть так, как есть. Все же мы смогли договориться с Динамо, что я уйду именно зимой, а клуб получит за меня деньги, потому что клуб меня воспитал и сделал из меня того футболиста, которым я сегодня являюсь.

Читай также: Один ушел за 100 млн евро, а другой - вынужденно сбегает: Параллельные реальности Шахтера и Динамо

Я приехал в Киев в 13-летнем возрасте. Сегодня в 25 у меня есть возможность играть в одной из лучших лиг мира, поэтому в конце только слова благодарности. Хочется поблагодарить всех, кто причастен к Динамо: работникам и тренерским штабам, игрокам академии и первой команды. Я проделал весь этот путь с вами. Просто хочу сказать: "Спасибо". Ваша заслуга в том, что у меня есть возможность попробовать свои силы в хорошем и сильном чемпионате.

Спасибо болельщикам за все. За критику, за то, что так горячо поддерживали нас тогда, когда что-то шло не так. Были хорошие времена, были плохие, но все равно в конце у меня только слова благодарности. Желаю Динамо только побед, только первых мест, только Лиги чемпионов, только трофеев. Я ваш болельщик до последних дней моих, теперь буду поддерживать команду с другой стороны.

Читай также: Улыбки и теплые объятия: Цыганков прибыл на клубную базу Жироны

Отдельное спасибо воинам, которые защищают нашу страну, нашу независимость и наши границы. Благодаря им именно я имею возможность поехать и играть в одном из лучших чемпионатов. Благодарю вас. Надеюсь, вы вернетесь домой к своим семьям и детям целыми, чтобы все у вас было хорошо и чтобы война закончилась нашей победой.

Очень уже по всем скучаю, по Украине, по Динамо. Желаю только побед и всего наилучшего", - сказал Цыганков.

Напомним, что Виктор Цыганков подписал с Жироной контракт до лета 2027 года. Трансфер обошелся испанскому клубу в 5 миллионов евро. Также Динамо получит 50% от суммы следующей продажи игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

"Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком "Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории
Днепр-1 объявил о подписании бразильского защитника Днепр-1 объявил о подписании бразильского защитника
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа20:12
"Видел несколько иначе, но есть так, как есть": Цыганков оценил свой переход из Динамо в Жирону
Формула 120:03
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 119:44
Формула-1 утвердила календарь на сезон-2023
Биатлон19:30
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон19:21
Мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону
Украина18:48
"Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком
Украина18:33
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Игровые18:15
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: расписание и результаты матчей
Украина18:00
Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории
Теннис17:55
Australian Open (ATP): Джокович обыграл Карбальеса-Баэну, Сиу Сю уступил Минору
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK