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Улыбки и теплые объятия: Цыганков прибыл на клубную базу Жироны

Украинец уже влился в новый коллектив.
Сегодня, 15:54
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Новоиспеченный вингер Жироны Виктор Цыганков уже прибыл на клубную базу. Об этом испанская команда объявила в соцсетях.

Украинец прошелся по клубному зданию, попутно познакомившись с персоналом и игроками, которые тепло приняли новичка.

Напомним, Жирона подписала Цыганкова за 5 млн евро. Сам футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 25-летнего украинца 6 голов и 5 ассистов в 13 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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