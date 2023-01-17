Улыбки и теплые объятия: Цыганков прибыл на клубную базу Жироны
Украинец уже влился в новый коллектив.
Новоиспеченный вингер Жироны Виктор Цыганков уже прибыл на клубную базу. Об этом испанская команда объявила в соцсетях.
Украинец прошелся по клубному зданию, попутно познакомившись с персоналом и игроками, которые тепло приняли новичка.
Напомним, Жирона подписала Цыганкова за 5 млн евро. Сам футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету 25-летнего украинца 6 голов и 5 ассистов в 13 матчах УПЛ.
Ранее сообщалось, что Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны.