Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны
Украинец делит первое место еще с двумя игроками.
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков официально перебрался в испанскую Жирону, которая подписала игрока за полгода до завершения его контракта с Динамо Киев.
Как сообщают киевляне, каталонский клуб заплатил за игрока 5 миллионов евро, а также отдаст Динамо 50% суммы, за которую продаст Цыганкова в будущем.
Таким образом, трансфер украинца стал одним из трех самых дорогих для Жироны в ее истории.
Также за пять миллионов были приобретены еще два игрока.
Самые дорогие трансферы в истории Жироны
- Виктор Цыганков (Динамо) – 5 млн
- Марк Муньеса (Сток Сити, 2018) – 5 млн
- Хоан Мохика (Райо Вальекано, 2018) – 5 млн
- Бернардо Эспиноса (Мидлсбро, 2017) – 4,5 млн
- Мигель Гутьеррес (Реал, 2022) – 4 млн
Ранее сообщалось, что украинец в Жироне будет получать больше чем у Динамо.