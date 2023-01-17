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Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны

Украинец делит первое место еще с двумя игроками.
Сегодня, 14:50
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков официально перебрался в испанскую Жирону, которая подписала игрока за полгода до завершения его контракта с Динамо Киев.

Как сообщают киевляне, каталонский клуб заплатил за игрока 5 миллионов евро, а также отдаст Динамо 50% суммы, за которую продаст Цыганкова в будущем.

Таким образом, трансфер украинца стал одним из трех самых дорогих для Жироны в ее истории.

Также за пять миллионов были приобретены еще два игрока.

Самые дорогие трансферы в истории Жироны

  1. Виктор Цыганков (Динамо) – 5 млн
  2. Марк Муньеса (Сток Сити, 2018) – 5 млн
  3. Хоан Мохика (Райо Вальекано, 2018) – 5 млн
  4. Бернардо Эспиноса (Мидлсбро, 2017) – 4,5 млн
  5. Мигель Гутьеррес (Реал, 2022) – 4 млн

Ранее сообщалось, что украинец в Жироне будет получать больше чем у Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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