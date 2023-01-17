Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны

Украинец делит первое место еще с двумя игроками.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков официально перебрался в испанскую Жирону, которая подписала игрока за полгода до завершения его контракта с Динамо Киев.

Как сообщают киевляне, каталонский клуб заплатил за игрока 5 миллионов евро, а также отдаст Динамо 50% суммы, за которую продаст Цыганкова в будущем.

Таким образом, трансфер украинца стал одним из трех самых дорогих для Жироны в ее истории.

Также за пять миллионов были приобретены еще два игрока.

Самые дорогие трансферы в истории Жироны

Виктор Цыганков (Динамо) – 5 млн Марк Муньеса (Сток Сити, 2018) – 5 млн Хоан Мохика (Райо Вальекано, 2018) – 5 млн Бернардо Эспиноса (Мидлсбро, 2017) – 4,5 млн Мигель Гутьеррес (Реал, 2022) – 4 млн

Ранее сообщалось, что украинец в Жироне будет получать больше чем у Динамо.