Меньший брат Ман Сити с неразберихой на правом фланге атаки: куда перешел Виктор Цыганков

Благодаря переходу Виктора Цыганкова в испанскую Жирону, на футбольной карте украинских болельщиков появилась еще одна точка.

Неудивительно, что новоиспеченную команду Примеры мало кто знает за пределами Испании. Этот скромный каталонский клуб не может похвастать богатой историей или многочисленными трофеями, но в этом сезоне уже побил Барселону, Атлетик и почти смог отобрать три очка у Реала.

ISPORT решил рассказать побольше о Жироне, за которой теперь будем внимательно следить, надеясь, что Цыганков и его новый клуб смогут выйти на новый уровень.

История клуба

История этого маленького клуба начинается в 1930 году в одноименном городе, когда в местном баре было решено создать новый клуб на базе исчезнувшего UE Girona. Новая Жирона начала выступления во втором каталонском чемпионате, а уже в 1934 году перебралась в Сегунду, которую выиграла в сезоне 1935/36, но не смогла пройти плей-офф, чтобы пробиться в Примеру.

Долгие годы это было главным достижением Жироны, ведь дальше команда постоянно металась между Сегундой и Терсерой, пока в 1958 году не покинула вториой дивизион на целых 50 лет.

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Старые рекорды удалось побить лишь в сезоне 2016/17, когда команда наконец впервые вышла в Примеру, хотя и покинула ее через два года. Тем не менее в сезоне 2021/22 команда заняла 6-место в Сегунде, но через плей-офф пробилась в высшую лигу.

Стадион

Новым домом для Виктора Цыганкова станет стадион под названием Монтиливи (названный в честь улицы, на которой находится). Эта арена была построена в 1970 году.

Стадион будет резко контрастировать с Олимпийским НСК, на котором привык проводить домашние матчи украинец. Более того, Монтиливи даже меньше стадиона Динамо имени Лобановского, он вмещает по официальной информации 11 810 человек.

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Тем не менее, рекорд посещаемости немного превышает официальную емкость, ведь на матч с мадридским Реалом в 2019 году пришло более 14 тысяч зрителей. Интересно, что на этой арене сборная Мексики провела два товарищеских матча перед чемпионатом мира 2022 года.

City Football Group

В 2017 году Жирона получила солидные прибавки к собственным бюджетам - акции команды приобрели City Football Group - компания шейха Мансура и Girona Football Group, принадлежащая Пепе Гвардиоле, брату Хосепа Гвардиолы.

Главный тренер "горожан" сразу же воспользовался ситуацией, начав отправлять туда в аренду молодых игроков. Резкий приток талантов дал серьезный толчок всей команде, Жирона стала постоянным учасником плей-офф в Сегунде и вплоть до сезона 2021/22 им буквально немного не хватало для повышения.

Рекордные трансферы и бывшие звезды

Цыганков только своим приходом уже стал соавтором рекорда – ведь никогда этот клуб не отдавал за новых игроков больше денег, чем за украинца. А вот относительно продаж, то здесь было несколько интересных трансферов.

Да, многие могут не считать серьезной продажу юного правого защитника Педро Порро, которого за 12 млн купили "старшие братья" из Манчестер Сити. Пока футболисту 23 года и играет он в Спортинге, потому что не потянул уровень "горожан". А вот правый вингер Кристиан Порту в свое время сверкал в составе Жироны и три года назад за 10 млн евро перебрался в Реал Сосьедад.

Буну в Жироне / Источник: Getty Images

Возможно, самым звездным игроком в составе Жироны за всю ее историю можно считать голкипера Буна, который по-настоящему показал себя миру именно в каталонском коллективе, а на ЧМ-2022 был одним из лучших игроков всего турнира.

Состав и потенциальные конкуренты Цыганкова

Состав Жироны большей частью состоит из воспитанников местных клубов и аренд из других клубов City Football Group, в основном, Манчестер Сити. Сейчас здесь играют хорошо известные фанатам АПЛ Пауло Гассанига и Ориоль Ромеу. Кто-то может быть вспомнит Кристиана Стуани.

Родная позиция Цыганкова – правый вингер – в Жироне не "закреплена" ни за одним из игроков. Скорее всего, украинец должен закрыть ее полностью. На правом фланге атаки в этом сезоне играли и номинальные атакующие хавбеки Рейнир и Иван Мартин, Правый защитник Ян Коуто играл правого хавбека в матче с Реалом, часто здесь появлялся номинально игрок левого фланга Тони Вилья.

Рикельме (слева) / Источник: Getty Images

Также в Жироне есть и два "профильных" правых вингера - 22-летний арендованный у Атлетико Родриго Рикельме и 23-летний Валери Фернандес, даже выводивший команду на матч с Реалом с капитанской повязкой. Но оба чаще используются на другом фланге.

Результаты Жироны в сезоне 2022\23

В данный момент Жирона под руководством нового главного тренера Мичела идет на 11 месте, уступая Мальорке всего один пункт. В последнем туре 14 января клуб одолел Севилью 2:1, а до этого сумел разобраться с Атлетиком и Барселоной, а также сыграть в ничью с Атлетико и Реалом.

Источник: Getty Images

Интересно, что Мичел - довольно молодой тренер, он начал свою карьеру в 2017 году в Райо Валекано, затем была Уэска и вот сейчас Жирона. Несмотря на небольшое количество опыта, тренер не боится экспериментировать, в этом сезоне клуб под его руководством играл не менее полудюжиной различных схем: от классической 4-4-2, до более интересных, как 3-1-4-2. Интересно, что все прорехи в атаке сейчас закрываются при помощи именно Родриго Рикельме, которому по ходу сезона приходилось играть почти на всех позициях впереди.