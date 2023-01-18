Депай в шаге от ухода из Барселоны

Барселона и Атлетико практически договорились о трансфере Мемфиса Депая.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовали сумму перехода. Депай обойдется "матрасникам" лишь в 3 млн евро.

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28-летний нидерландец согласовал условия контракта с мадридцами. Зарплата и срок действия соглашения на данный момент неизвестны.

В первой части сезона форвард провел лишь 8 матчей во всех турнирах за "сине-гранатовых". На его счету 4 гола и 1 результативная передача.