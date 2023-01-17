Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера

Трансфер атакующего полузащитника Михаила Мудрика в Челси повлиял на оценку вингера Барселоны Рафиньи. Об этом сообщает издание CBS Sports.

Каталонский клубу хочет выручить за бразильца больше, чем "синие" заплатили за Мудрика, а именно 100 млн евро. Теперь многие клубы будут использовать цену украинца в качестве ориентира в переговорах.

Напомним, Арсенал интересуется Рафиньей. Сам футболист не хочет покидать стан Барселоны.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Хави выступил против трансфера Депая в Интер.