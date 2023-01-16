Хави выступил против трансфера Депая в Интер

Испанский специалист не намерен менять своего игрока на другого футболиста.

Главный тренер Барселоны Хави выступил против обмена форварда Мемфиса Депая на нападающего Интера Хоакина Корреа. Об этом сообщает издание As.

Наставник каталонского клуба ответил однозначным отказом, когда ему сообщили о возможном обмене нидерландца на футболиста сборной Аргентины.

Напомним, клубы также вели переговоры об обмене своих полузащитников. Франк Кессье мог оказаться в Интере, а Марсело Брозович - в Барселоне.

В текущем сезоне на счету Депая 1 гол в 2 матчах в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико отказался менять своего игрока на Депая.