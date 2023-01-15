Атлетико отказался менять своего игрока на Депая
Карраско не сможет пополнить ряды каталонцев.
Атлетико все еще хочет подписать форварда Барселоны Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонский клуб готов отпустить игрока, да и сам футболист согласен на переход. При этом Атлетико не рассматривает вариант с обменом Депая на вингера Янника Феррейру Карраско, что могло бы устроить Барселону.
Напомним, действующий контракт 28-летнего нидерландца истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне на счету Депая 1 гол в 2 матчах в рамках Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Арсенал нашел замену Мудрику в Барселоне.