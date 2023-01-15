Атлетико отказался менять своего игрока на Депая

Атлетико все еще хочет подписать форварда Барселоны Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб готов отпустить игрока, да и сам футболист согласен на переход. При этом Атлетико не рассматривает вариант с обменом Депая на вингера Янника Феррейру Карраско, что могло бы устроить Барселону.

Напомним, действующий контракт 28-летнего нидерландца истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Депая 1 гол в 2 матчах в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Арсенал нашел замену Мудрику в Барселоне.