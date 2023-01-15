Арсенал нашел замену Мудрику в Барселоне

Рафинья может вернуться в чемпионат Англии.

Арсенал после срыва трансфера хавбека Шахтера Михаила Мудрика хочет купить вингера Барселоны Рафинью. Об этом сообщает издание Evening Standard.

После того, как Челси перехватил Мудрика, спортивный директор Арсенала Эду Гаспар связался с агентом Рафиньи Деку, чтобы обсудить возможный переход игрока из Барселоны этой зимой.

Напомним, прошлыи летом Челси и Арсенал пытались подписать Рафинью, который тогда тот еще выступал за Лидс. В итоге, игрок предпочел перейти в Барселону за 58+7 млн евро.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что звонок Поттера убедил Мудрика перейти в Челси вместо Арсенала.