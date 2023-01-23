Форвард Боруссии Д, победивший рак: Есть вещи важнее футбола

В рамках 16 тура Бундеслиги Боруссия победила Аугсбург со счетом 4:3.

Данный матч стал первым официальным для Себастьяна Алле после восстановления от рака. Форвард вышел на поле во втором тайме.

Ивуариец прокомментировал свое возвращение в строй. По словам нападающего, в мире есть вещи важнее чем футбол.

Это замечательное чувство. Мы победили, не хватило, конечно, гола, но, надеюсь, это скоро произойдет. Я общался с командой и очень рад, что тренер дал мне возможность выйти на поле. Есть вещи важнее футбола", - приводит слова игрока Sky Sport Germany.

Стоит отметить, что в этом матче Алле играл в необычных бутсах.