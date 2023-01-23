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Форвард Боруссии Д, победивший рак: Есть вещи важнее футбола

Себастьян Алле высказался о своем возвращении на поле.
Сегодня, 19:34
Себастьян Алле
Себастьян Алле

В рамках 16 тура Бундеслиги Боруссия победила Аугсбург со счетом 4:3.

Данный матч стал первым официальным для Себастьяна Алле после восстановления от рака. Форвард вышел на поле во втором тайме.

Ивуариец прокомментировал свое возвращение в строй. По словам нападающего, в мире есть вещи важнее чем футбол.

Это замечательное чувство. Мы победили, не хватило, конечно, гола, но, надеюсь, это скоро произойдет. Я общался с командой и очень рад, что тренер дал мне возможность выйти на поле. Есть вещи важнее футбола", - приводит слова игрока Sky Sport Germany.

 Стоит отметить, что в этом матче Алле играл в необычных бутсах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болезнь рак Себастьян Алле

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