Футболист сборной Ирландии признался, что страдает на аутизм

Джеймс МакКлин прошел обследование после того, как заметил множество сходств со своей дочерью.

Футболист сборной Ирландии и Уигана Джеймс МакКлин в неделю принятия людей с аутистическим спектром признался, что также страдает на аутизм.

По словам МакКлина, он решил пройти обследование после того, как увидел много схожих черт между собой и своей дочерью, у которой аутистический спектр был выявлен практически сразу после рождения.

Также ирландец заявил, что своим примером захотел показать Уиллоу-Айви, что такие люди могут добиваться успеха несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются по жизни.

"Как вы все знаете, моя дочь Уиллоу-Айви страдает аутизмом.

Последние 4 года изменили ее жизнь самым удивительным образом, но в то же время были очень трудными для меня как для ее отца, наблюдающего за тем, как она преодолевает множество препятствий в своей жизни и учится справляться с трудностями, с которыми она сталкивается ежедневно.

Чем больше моя супруга и я узнавали об аутизме, тем больше мы начинали понимать, что я очень похож на Уиллоу в большей степени, чем мы думали.

Я вижу в ней так много мелких черт, которые я вижу в себе. Поэтому я решил пройти обследование на предмет аутизма.

Это было небольшое путешествие, и теперь, получив диагноз, я чувствую, что настало время поделиться им, ведь впереди целая неделя.

Некоторое время я обсуждал, стоит ли делиться этим публично, ведь я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей понять, что я понимаю, и что аутизм не может и не должен удерживать ее от достижения своих целей и мечтаний", - написал МакКлин в Instagram.

Напомним, ранее английский клуб извинился за "насмешку" над сыном легенды МЮ, который страдает на ряд заболеваний, и в том числе аутизм.