Триппьер продлил контракт с Ньюкаслом

Защитник продолжит свои выступления за команду со Сент Джеймс Парка.

Ньюкасл и правый защитник Киран Триппьер согласовали новый контракт, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

32-летний футболист поставил свою подпись под соглашением, которое действительно до конца сезона-2024/25.

🤝 @trippier2 🤝



We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season! — Newcastle United FC (@NUFC) January 27, 2023

"Я очень рад, что продлил здесь свой контракт. Я должен поблагодарить тренера, владельцев, болельщиков и товарищей по команде", - сказал Киран.

"Когда я впервые приехал сюда, я почувствовал себя очень желанным гостем, и я хочу помочь клубу добиться больших результатов. Это положительный момент для нас, игроков клуба, и я не хотел бы быть в другом месте".

Триппьер присоединился к "сорокам" в январе 2022 года, перейдя из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. С того момента он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Ньюкасл договорился с Эвертоном о трансфере Энтони Гордона.