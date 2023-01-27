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Триппьер продлил контракт с Ньюкаслом

Защитник продолжит свои выступления за команду со Сент Джеймс Парка.
Сегодня, 22:37

Ньюкасл и правый защитник Киран Триппьер согласовали новый контракт, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

32-летний футболист поставил свою подпись под соглашением, которое действительно до конца сезона-2024/25.

"Я очень рад, что продлил здесь свой контракт. Я должен поблагодарить тренера, владельцев, болельщиков и товарищей по команде", - сказал Киран.

"Когда я впервые приехал сюда, я почувствовал себя очень желанным гостем, и я хочу помочь клубу добиться больших результатов. Это положительный момент для нас, игроков клуба, и я не хотел бы быть в другом месте".

Триппьер присоединился к "сорокам" в январе 2022 года, перейдя из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. С того момента он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Ньюкасл договорился с Эвертоном о трансфере Энтони Гордона.

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