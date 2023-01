Триппьер продлил контракт с Ньюкаслом

Ньюкасл и правый защитник Киран Триппьер согласовали новый контракт, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

32-летний футболист поставил свою подпись под соглашением, которое действительно до конца сезона-2024/25.

We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season!