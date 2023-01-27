Ньюкасл договорился о трансфере одноклубника Миколенко за 40 миллионов

Вместо борьбы за выживание игрок будет бороться за место в Лиге чемпионов.

Ньюкасл согласовал с Эвертоном сумму за трансфер атакующего хавбека Энтони Гордона, сообщает Sky Sports.

"Сороки" заплатят за игрока 40 миллионов фунтов, еще пять миллионов отправятся на счет мерсисайдского клуба в виде бонусов при выполнении определенных условий.

Ньюкасл все еще обсуждает личные условия контракта с игроком, однако данный вопрос не должен стать проблемой.

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Гордон, посетивший тренировочную базу Эвертона утром пятницы, 27 января, дал понять руководству, что хочет покинуть клуб в это трансферное окно.

21-летний игрок не появлялся на тренировках в течение предыдущих трех дней: во вторник он пропустил занятия, так как это было запланировано, но в следующие два он отсутствовал по личным причинам.