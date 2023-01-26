Бьелса и Дайч - главные претенденты на пост тренера Эвертона

Вскоре у Виталия Миколенко появится новый наставник - уже третий за год.

В понедельник, 23 января, после поражения от Вест Хэма со счетом 0:2 Эвертон уволил Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Экс-хавбек Челси провел на своей должности без одной недели год.

"Ириски" уже определились с кандидатами на его замену. Марсело Бьелса и Шон Дайч — два главных претендента на освободившуюся должность, передает Sky Sports.

В последние несколько дней оба специалиста встречались с руководством клуба и произвели впечатление. Дальнейшие переговоры ожидаются в четверг, 26 января, и клуб по-прежнему надеется договориться о встрече до этих выходных.

Сообщается, что Бьелса является предпочтительным вариантом для владельца Эвертона Фархада Мошири, который недавно выставил клуб на продажу.

Считается, что вариант с Бьелсой будет более дорогостоящим, а потому с ним будет сложнее договориться.

Марсело Бьелса был уволен из Лидса в феврале 2022 года. Шон Дайч остается без работы с апреля того же года, когда он был отправлен в отставку с поста тренера Бернли.