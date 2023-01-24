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Не менее 500 миллионов: владелец Эвертона выставил клуб на продажу

Фархад Мошири хочет продать команду, пока она еще не вылетела в Чемпионшип.
Вчера, 22:48
Фархад Мошири / Getty Images
Фархад Мошири / Getty Images

Владелец Эвертона выставил клуб на продажу, сообщает The Guardian. Фархад Мошири настроен получить предложение на сумму более 500 миллионов фунтов за представителя Английской Премьер-лиги.

В последние месяцы Мошири искал внешние инвестиции, но так ничего и не получив, он решил продать команду. Сообщается, что он рассмотрит возможность продажи как части, так и всего клуба целиком. 

Заинтересованность проявили несколько потенциальных покупателей. Мошири хотел бы вернуть деньги, которые он вложил в новый стадион, строящийся в доке Брэмли-Мур. 

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В последние недели Мошири и его коллеги по совету директоров подверглись резкой критике со стороны болельщиков - они призвали владельца продать клуб и уволить директоров.

За время своего правления британо-иранский бизнесмен потратил примерно 700 миллионов на более чем 50 игроков. При этом выручка "ирисок" составила чуть более 400 миллионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Виталий Миколенко

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