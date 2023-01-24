Тоттенхэм пытается перехватить трансферную цель Эвертона

"Шпоры" уже все подготовили для медосмотра игрока.

Еще до того, как Фрэнк Лэмпард был уволен, Эвертон договорился с Вильярреалом об аренде вингера Арно Данжумы.

О сделке должны были объявить 24 января, но в дело вмешался Тоттенхэм.

По информации Sky Sports, "шпоры" в последний момент вклинились в борьбу за 25-летнего нидерландца. Лондонский клуб отправил в Испанию запрос об аренде игрока до конца сезона.

При этом Тоттенхэм подготовил все необходимое для потенциального медосмотра футболиста. Сам Данжума вместо Ливерпуля полетел в Лондон для обсуждения сделки.

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Изначально Данжума согласился перейти в Эвертон, прекрасно осознавая все проблемы "ирисок", которые ведут борьбу за выживание.

На игрока также претендовали Ноттингем Форест и Борнмут, который продал его "желтой субмарине" в 2021 году.