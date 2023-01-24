Стало известно, кто может заменить Конте в Тоттенхэме
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте может покинуть клуб по окончанию сезона.
У итальянского специалиста истекает контракт со "шпорами" летом текущего года, а о новом соглашении стороны не могут договориться из-за разногласия о планах на будущее.
Как сообщает Il Messaggero, руководство английского клуба может подписать контракт с итальянским тренером Маурицио Сарри, который ныне возглавляет Лацио.
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Отметим, что Сарри ранее уже сменял Конте, когда в 2018 году стал главным тренером Челси.
В турнирной таблице чемпионата Англии Тоттенхэм идет на пятом месте, имея 36 очков после 21 сыгранного тура.
Ранее сообщалось, что Кейн принял важное решение по поводу своего будущего в Тоттенхэме.