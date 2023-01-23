Кейн принял важное решение по поводу своего будущего в Тоттенхэме

Действующий контракт форвард со "шпорами" рассчитан еще на полтора года.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн готов в будущем продолжить свои выступления за лондонскую команду.

Как сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн, 29-летний форвард сборной Англии согласен заключить со "шпорами" новый контракт, связав себя с клубом на более длительный срок. Отмечается, что игрок хочет добиться успеха в составе именно нынешней команды.

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По информации источника, сейчас стороны не обсуждают обновленный договор, но намерены приступить к переговорам после закрытия зимнего трансферного окна.

Действующий контракт Кейна рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне лидер атаки Тоттенхэма записал на свой счет 17 забитых мячей и три голевых передачи в 28 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что возможность подписания Кейна во время летнего трансферного окна всерьез рассматривает Манчестер Юнайтед.