Тоттенхэм отказался от продления контракта с бразильским вингером
Моура покинет клуб в качестве свободного агента.
Стала известна судьба вингера Тоттенхэма Лукаса Моуры. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Лондонский клуб принял решение не продлевать с игроком контракт, который истекает летом. Таким образом, "шпоры" не стали активировать опцию пролонгации.
Напомним, 30-летний бразилец выступает за Тоттенхэм с сезона-2017/18, перейдя в клуб из ПСЖ.
В текущем сезоне на счету Моуры 8 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и МЮ интересуются вратарем сборной Англии.