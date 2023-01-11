Тоттенхэм отказался от продления контракта с бразильским вингером

Стала известна судьба вингера Тоттенхэма Лукаса Моуры. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Лондонский клуб принял решение не продлевать с игроком контракт, который истекает летом. Таким образом, "шпоры" не стали активировать опцию пролонгации.

Напомним, 30-летний бразилец выступает за Тоттенхэм с сезона-2017/18, перейдя в клуб из ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Моуры 8 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и МЮ интересуются вратарем сборной Англии.